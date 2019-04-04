Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного

Минобороны России сообщило о том, что передало Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Закарии Баумеля, передает РИА «Новости».

«Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля, пропавшего без вести более 37 лет», — сообщили в ведомстве.

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Останки были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

11 июня 1982 года танковый батальон армии обороны Израиля при выходе из окружения в бою у населенного пункта Султан-Якуб в долине Бекаа в Ливане потерял до 35 солдат и офицеров.

Отмечается, что Россия оказывала помощь в поисках. В итоге российские военные вместе с сирийскими партнерами установили место его захоронения.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки Закарии Баумеля скоро отправятся в Израиль.