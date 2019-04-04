В Венесуэле ответили на вопрос о пребывании военных России в стране

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Замглавы венесуэльского МИДа Иван Хиль прокомментировал пребывание российских военнослужащих на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, точные даты пребывания не определены.

«Они пробудут там, сколько потребуется для поддержания в рабочем состоянии всей военной техники», — сказал Хиль.

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Он добавил, что в рамках уже заключенных договоренностей в Венесуэлу могут прибыть новые военные миссии.

Ранее сообщалось, что Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в электроэнергетике.