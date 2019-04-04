МИД России разоблачил угрозы США в адрес Турции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/422/10923422/RTX3H83M-pic905-895x505-77337.jpg">

Замглавы российского МИДа Александр Грушко дал комментарий в связи с заявлениями США после решения Анкары о приобретении российских С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, Вашингтон «не стесняется», когда речь заходит о средствах давления на союзников. Причем оно оказывается во всех сферах.

Реклама

«США крайне заинтересованы в том, чтобы Турция, как и все другие союзники, закупали именно американское оружие», — заявил Грушко.

Он добавил, что в данном случае США руководствуются экономическими интересами и заинтересованы в том, чтобы увеличение военных бюджетов европейских стран до 2% было предназначено на приобретение именно американского оружия.

Ранее Пушков объяснил несостоятельность угроз НАТО в адрес Турции из-за российских С-400.