МИД России разоблачил угрозы США в адрес Турции
Замглавы российского МИДа Александр Грушко дал комментарий в связи с заявлениями США после решения Анкары о приобретении российских С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Вашингтон «не стесняется», когда речь заходит о средствах давления на союзников. Причем оно оказывается во всех сферах.
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«США крайне заинтересованы в том, чтобы Турция, как и все другие союзники, закупали именно американское оружие», — заявил Грушко.
Он добавил, что в данном случае США руководствуются экономическими интересами и заинтересованы в том, чтобы увеличение военных бюджетов европейских стран до 2% было предназначено на приобретение именно американского оружия.
Ранее Пушков объяснил несостоятельность угроз НАТО в адрес Турции из-за российских С-400.