Рост расходов НАТО обеспокоил МИД России

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В Департаменте информации и печати МИД России дали комментарий в связи с 70-летием НАТО. Он размещен на официальной странице ведомства.

В департаменте заметили, политика альянса свидетельствует о том, что блок не намерен отказываться от наращивания военно-политической конфронтации с Москвой. Каналы диалога между странами в военной сфере не задействованы.

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«Вызывает тревогу перспектива скатывания к новой гонке вооружений из-за последовательного роста расходов на оборону стран-членов НАТО», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что блок преуспел в обеспечении доминирования США в Европе и Евроатлантике, однако не смог создать «подлинно всеобъемлющую, демократичную систему неделимой безопасности», которая бы не состояла из зон влияния и разделительных линий.

Ранее глава МИД ФРГ объяснил значение диалога Россия-НАТО.