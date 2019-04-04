«Никто не зарится»: Пушков ответил рассказавшему про «нападение» России на Польшу генералу

Сенатор Алексей Пушков в твиттере назвал манией обсуждения в Польше о нападении России.

По его словам, на Польшу «никто не зарится».

«В Польше, как заведенные, обсуждают возможность нападения на неё России. Мания какая-то. Нет такой возможности. Польше пора привыкнуть к мысли, что никто на нее не зарится», — отметил Пушков.

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Он отметил, что «подлинный вес» Польши — «обычной, рядовой европейской страны».

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что страны Запада применят против России ядерное оружие, если она будет проявлять «агрессию».