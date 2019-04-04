Пушков объяснил несостоятельность угроз НАТО в адрес Турции из-за российских С-400

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Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий после слов американского вице-президента о том, что Анкаре придется сделать выбор между приобретением российских ЗРК С-400 и партнерством с НАТО. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По мнению сенатора, слова Пенса являются «пустыми угрозами». Он подчеркнул, что турецкая сторона, скорее всего, не откажется от сделки с Россией и вряд ли будет исключена из НАТО.

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«Адм. (Администрация. — Газета.Ru) Трампа нередко делает заявления, которые она не в силах выполнить. Это одно из таких заявлений», — сказал Пушков.

Ранее Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400.