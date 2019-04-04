Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет

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Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет. Запись его выступления опубликована на сайте комитета по делам вооруженных сил.

По его словам, система обнаружения запуска гиперзвуковых ракет будет состоять из «дешевых» сенсоров, размещенных на околоземной орбите. Он выразил надежду, что их начнут размещать уже через три года.

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Также Руд подчеркнул, что противоракетная защита является одним из приоритетов в оборонной стратегии США, отметив, что в последнее время американские военные разместили на Аляске 20 дополнительных установок ПРО.

Ранее издание Defense News сообщало, что США переходят к обороне против гиперзвука.