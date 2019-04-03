США готовы к диалогу с Россией по ДРСМД

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США рассчитывают на то, что Россия сможет найти путь к «соблюдению» договора.

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Он также добавил, что Россия не хочет уничтожать ракету, которая якобы нарушает ДРСМД.

Ранее сообщалось, что в Белом доме не исключают переговоров США и России по разоружению.