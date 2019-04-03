Военный самолет выкатился за пределы ВПП в Испании, есть пострадавшие

В Испании 11 человек пострадали после того, как небольшой военный самолет съехал со взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает COPE.

Как отмечается, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Пятеро человек были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. По данным издания, речь идет о пилоте, который получил черепно-мозговую травму.

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Уточняется, что инцидент произошел, когда самолет отрабатывал эвакуацию людей в случае катастроф.

Ранее сообщалось, что самолет выкатился за пределы ВПП на аэродроме Чукотки.