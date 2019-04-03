Когда Северная Македония станет членом НАТО, рассказали в США

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Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсо заявила, что государство надеется на то, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью 2019 года. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что Северная Македония будет новым членом этой осенью», — отметила Хатчинсо.

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Ранее источник назвал примерные сроки вступления государства в НАТО. По его словам, страна сможет стать полноправным членом военного альянса к весне 2020 года.

17 июня 2018 года Афины и Скопье подписали договор, который разрешает спор о названии государства и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС. Россия официально признала новое название государства.