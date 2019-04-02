Испытания «мощных» ракетных комплексов анонсировали на Украине

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в ближайшее время украинские военные проведут испытания новых ракетных комплексов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Украины Петра Порошенко.

Представители украинского лидера рассказали, что данное заявление Турчинов сделал на встрече с Порошенко.

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«В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов», — сказал Турчинов.

В пресс-службе не уточнили, о каких вооружениях идет речь.

Ранее Порошенко заявлял, что Украине нужно высокоточное ракетное оружие.