Испытания «мощных» ракетных комплексов анонсировали на Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в ближайшее время украинские военные проведут испытания новых ракетных комплексов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Украины Петра Порошенко.
Представители украинского лидера рассказали, что данное заявление Турчинов сделал на встрече с Порошенко.
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«В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов», — сказал Турчинов.
В пресс-службе не уточнили, о каких вооружениях идет речь.
Ранее Порошенко заявлял, что Украине нужно высокоточное ракетное оружие.