Дуэль подлодок произошла у побережья Камчатки

Атомные субмарины Тихоокеанского флота провели учебную дуэль у побережья Камчатки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя флота Николая Воскресенского.

Он рассказал, что экипажи атомных ракетных подводных крейсеров «Александр Невский» и «Рязань» провели учение по выполнению атаки и контратаки подводных лодок, в ходе которого разыграли дуэльную ситуацию с применением оружия и гидроакустических средств.

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Ранее американский эксперт по субмаринам Питер Коутс заявил, что Россия правильно поступила, отказавшись модернизировать две подводные лодки «Акула».

По мнению Коутса, дешевле построить две новые субмарины, нежели модернизировать старые.