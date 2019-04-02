«Тополя» интенсивно маневрируют под Тверью
Около 20 пусковых установок ракетных комплексов «Тополь» проводят активные маневры в Тверской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что маневры проводят ракетные полки ПГРК «Тополь» Бологовского ракетного соединения.
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«Особенностями проводимого учения являются высокая интенсивность маневренных действий, широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения», — сообщили в Минобороны.
В прошлом году сообщалось, что Минобороны хочет продлить срок службы ракет «Сатана» и «Тополь-М».