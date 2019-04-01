Вашингтон настаивает на отказе Анкары от российских С-400

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В Пентагоне заявили, что США требуют от турецкой стороны «безусловного» отказала от поставок российских С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что Вашингтон пока не принял «безусловного» решения по этому вопросу.

«…поставки и деятельность, связанная с предоставлением Турции оперативного потенциала, связанного с F-35, прекращена», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что в настоящее время диалог между сторонами продолжается.

Ранее сообщалось, что США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400.