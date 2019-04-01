«Пытаются завоевать трофеи»: NYT об интересах России в Африке

Российская военная миссия ориентируется на новый фронт — Африку, где Москва неуклонно расширяет свое влияние, и это тревожит Запад, пишет американская газета The New York Times.

В частности, западных политиков тревожит рост продажи оружия, новые соглашения и программы с участием России в африканском регионе.

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«Они [Россия] пытаются завоевать трофеи. Они очень активны [в Африке]», — цитирует NYT ушедшего в отставку с поста командующего силами специальных операций США генерал-лейтенанта Тони Томаса.

Интерес Москвы к Африке беспокоит и Вашингтон, где Россия воспринимается в качестве «растущей проблемы» с ее милитаристским подходом. Об этом ранее конгрессу заявлял Томас Д. Уолдхаузер, глава африканского командования Вооруженных сил США.

В администрации президента США Дональда Трампа также обратили внимание на регион, однако сконцентрировались на противостоянии «глобальным угрозам», таким как Россия и Китай.

Вооруженные силы Соединенных Штатов имеют относительно небольшое влияние в Африке, отмечает NYT. Около 6 тыс. военнослужащих США и 1 тыс. гражданских лиц задействованы в различных миссиях по всей Африке, в основном они проводят учения с местными армиями.

И все же Россия не может конкурировать с размерами американской иностранной помощи или инвестициями, вкладываемыми Китаем, добавляет газета.

Почти 80% продаж российского оружия приходится на Алжир, говорят в Пентагоне. Кроме того, Тунис, союзник США, также имеет тесные связи с Россией в сфере антитеррористической и энергетической деятельности. Другой американский союзник — Египет — тоже становится надежным покупателем оружия России. Власти Буркина-Фасо в прошлом году приняли на вооружение военные вертолеты российского производства и оружие.

Особое внимание на Западе привлекают связи между Россией и Центральноафриканской Республикой, добавляет издание. Россия также ищет новые экономические рынки и энергетические ресурсы. В Пентагоне считают, что Россия имеет серьезные нефтегазовые интересы в Алжире, Анголе, Египте, Ливии, Сенегале, Южной Африке, Уганде и Нигерии.