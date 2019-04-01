Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два корабля НАТО зашли утром 1 апреля в одесский морской порт, сообщает «Думская».

Отмечается, что испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto пришвартованы к 18 и 19 причалам.

Корабли входят в состав постоянной группы SNMG2, которая несет дежурство в Средиземном море. 29 марта она вошла в черноморский регион.

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Корабли будут открыты для посещения всех желающих.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ России начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.