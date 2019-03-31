В США испугались нового российского дрона

Американский эксперт Кайл Мизоками выразил восхищение новым российским дроном, созданным для перехвата беспилотников, сообщает РИА «Новости».

Мизоками в своей статье отметил, что новый дрон оснащен автоматическим дробовиком «Вепрь». По его словам, это делает его практически непобедимым в борьбе с беспилотниками противника.

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Отмечается, что время полета беспилотника составляет около 40 минут. Он также обладает способностью вертикального взлета и посадки.

Мизоками назвал новый дрон «летающим кошмаром», заявив, что он может также использоваться для устранения живой силы противника.