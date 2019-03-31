Лавров ответил на слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о новых мерах НАТО против России, передает РИА «Новости».
По мнению Лаврова, США разучились применять другие инструменты, кроме санкций.
«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — сказал Лавров.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.