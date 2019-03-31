Лавров ответил на слова Помпео о новых мерах НАТО против России

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Глава МИД России Сергей Лавров ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о новых мерах НАТО против России, передает РИА «Новости».

По мнению Лаврова, США разучились применять другие инструменты, кроме санкций.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — сказал Лавров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.