В Приморье призывника нашли мертвым

В комиссии Восточного военного округ проинформировали о проверке, которая проводится после смерти военнослужащего в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в одной из воинских частей, расположенных в Уссурийске.

«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицид», — сказал источник.

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Уточняется, что в проверке также участвуют представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что сбежавший военный в Тверской области найден мертвым.