Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»

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Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан». Об этом говорится в сообщении центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР.

Как отмечается, Минобороны России рассчитывает на выработку совместных шагов относительного данного лагеря.

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Уточняется, что на данный момент работает гуманитарный коридор, который позволяет беспрепятственно возвращаться временно перемещенным лицам из зоны Эт-Танф.

Ранее сообщалось, что Россия и Сирия обвинили США в срыве операции по спасению беженцев из лагеря «Рукбан».