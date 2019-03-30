В Киеве заявили об обострении ситуации в Донбассе

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В штабе Операции объединенных сил (ООС) сообщили о значительном обострении ситуации в Донбассе, передает «Украинская правда».

По данным Киева, 19 раз был нарушен режим прекращения огня.

Также силовики сообщили о применении запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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В ООС сообщили, что было выпущено более 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР не комментируют эту ситуацию.

Ранее в ДНР отказались от обмена пленными по схеме Украины.