В Киеве заявили об обострении ситуации в Донбассе
В штабе Операции объединенных сил (ООС) сообщили о значительном обострении ситуации в Донбассе, передает «Украинская правда».
По данным Киева, 19 раз был нарушен режим прекращения огня.
Также силовики сообщили о применении запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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В ООС сообщили, что было выпущено более 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР не комментируют эту ситуацию.
Ранее в ДНР отказались от обмена пленными по схеме Украины.