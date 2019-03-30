Китайские корабли вошли в «спорные воды» Японии

Четыре патрульных корабля морской полиции Китая вошли в Восточно-Китайское море в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую японские власти считают своими территориальными водами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что экипаж кораблей береговой охраны Японии через громкоговорители обращается к китайским сторожевым судам с требованием покинуть «японские территориальные воды».

Ранее Япония заявляла о заходе Китая в ее территориальные воды в феврале нынешнего года. Речь также шла о присутствии китайских кораблей у островов Сенкаку.