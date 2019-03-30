В Венесуэле заявили о выросшей на 800% активности разведки США
Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что активность американской радиоэлектронной разведки у границ Венесуэлы выросла на 800%. Словам министра приводит твиттер минобороны латиноамериканской страны.
Министр добавил, что разведку ведут военно-воздушные силы США. Также он посетовал, что об увеличившей активности разведки не сообщают мировые СМИ.
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«Никто не говорит ничего, когда пытаются нарушить суверенитет Венесуэлы», — заключил Лопес.
Ранее Лопес заявлял, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посылает ему «сообщения» с призывом «поступить правильно».