В Венесуэле заявили о выросшей на 800% активности разведки США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/687/12220687/RIAN_3242704.HR-pic905-895x505-66052.jpg">

Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что активность американской радиоэлектронной разведки у границ Венесуэлы выросла на 800%. Словам министра приводит твиттер минобороны латиноамериканской страны.

Министр добавил, что разведку ведут военно-воздушные силы США. Также он посетовал, что об увеличившей активности разведки не сообщают мировые СМИ.

Реклама

«Никто не говорит ничего, когда пытаются нарушить суверенитет Венесуэлы», — заключил Лопес.

Ранее Лопес заявлял, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посылает ему «сообщения» с призывом «поступить правильно».