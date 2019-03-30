Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в ответ на атаку пограничного забора
Танк израильских военных нанес удар по позициям ХАМАС в Газе в ответ на атаку пограничного забора, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).
По данным израильских военных, танковая атака была произведена на севере Газы.
Также представители армии уточнили, что палестинские боевики бросили «взрывное устройство» в забор.
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О жертвах и разрушениях информации нет.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудар по Сирии.