Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в ответ на атаку пограничного забора

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Танк израильских военных нанес удар по позициям ХАМАС в Газе в ответ на атаку пограничного забора, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).

По данным израильских военных, танковая атака была произведена на севере Газы.

Также представители армии уточнили, что палестинские боевики бросили «взрывное устройство» в забор.

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О жертвах и разрушениях информации нет.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудар по Сирии.