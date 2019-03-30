«Мы поступаем правильно»: в минобороны Венесуэлы ответили на «сообщения» США
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посылает ему «сообщения» с призывом «поступить правильно». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Падрино в эфире национального ТВ.
Падрино заверил, что венесуэльские власти уже делают «правильные вещи».
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«Делать правильные вещи — это делать то, что написано в Конституции... Делать правильные вещи — это уважать волю людей», — сказал Падрино.
Данными словами Падрино ответил на заявления США о том, что нынешние власти Венесуэлы не уходят в отставку несмотря на желание большинства жителей страны.
Ранее венесуэльские власти уже обвиняли Болтона во вмешательстве в дела республики.