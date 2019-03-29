Генсек НАТО связал с Россией повышение расходов стран альянса

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса повышают расходы на оборону из-за России. Об этом сообщает Spiegel.

По его словам, члены НАТО повышают расходы не для того, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу.

«Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах», — добавил Столтенберг.

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Он также подчеркнул, что американцы «на 100% привержены НАТО».

Ранее сообщалось, что в Италии предложили НАТО по-новому считать расходы на оборону.