Два российских бомбардировщика полетали над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Два российских бомбардировщика Ту-160 ВКС полетали над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что российские самолеты на разных участках полета сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Британии.

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Россия выполнила плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что японские истребители сопроводили российские ракетоносцы в Охотском море.

Также российские Ту-160 вернулись на аэродром базирования после визита в Венесуэлу.