Новый ослепляющий щит показали в Минобороны России
Минобороны России представило новый ослепляющий щит. Видео с использованием щита на учениях опубликовано на Youtube-канале ведомства.
Отмечается, что новый российский щит имеет мигающие лампочки, способные ослепить приближающегося противника.
В ведомстве добавили, что в учении в Нижнем Новгороде участвовали свыше 500 саперов-штурмовиков из военных округов и 30 единиц спецтехники и боевых машин.
Ранее появилось видео отпугивания американского B-52 российским Су-27.