Новый ослепляющий щит показали в Минобороны России

Минобороны России представило новый ослепляющий щит. Видео с использованием щита на учениях опубликовано на Youtube-канале ведомства.

Отмечается, что новый российский щит имеет мигающие лампочки, способные ослепить приближающегося противника.

В ведомстве добавили, что в учении в Нижнем Новгороде участвовали свыше 500 саперов-штурмовиков из военных округов и 30 единиц спецтехники и боевых машин.

Ранее появилось видео отпугивания американского B-52 российским Су-27.