Болтон увидел «угрозу» в присутствии российских военных в Венесуэле
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон выступил с завуалированным предупреждением для России о военном присутствии в Венесуэле, передает Reuters.
Болтон заявил, что в США видят нахождении военных сил других стран в Венесуэле как «прямую угрозу» международному сообществу.
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«Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе», — уточнил Болтон.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска должны покинуть Венесуэлу, подчеркнув, что в противном случае Соединенные Штаты рассмотрят разные «варианты».