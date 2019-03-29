Болтон увидел «угрозу» в присутствии российских военных в Венесуэле

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Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон выступил с завуалированным предупреждением для России о военном присутствии в Венесуэле, передает Reuters.

Болтон заявил, что в США видят нахождении военных сил других стран в Венесуэле как «прямую угрозу» международному сообществу.

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«Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе», — уточнил Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска должны покинуть Венесуэлу, подчеркнув, что в противном случае Соединенные Штаты рассмотрят разные «варианты».