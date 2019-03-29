ИГ нацелилось на страны СНГ, заявили в МВД
Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) после поражения в Сирии смещает свои интересы в страны СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, террористы нацелились на такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Армения.
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Он добавил, что сторонники ИГ планируют сформировать сеть, которая позволяла бы совершать теракты по всему миру.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили склад террористов в Идлибе.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.