ИГ нацелилось на страны СНГ, заявили в МВД

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Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) после поражения в Сирии смещает свои интересы в страны СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, террористы нацелились на такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Армения.

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Он добавил, что сторонники ИГ планируют сформировать сеть, которая позволяла бы совершать теракты по всему миру.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили склад террористов в Идлибе.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.