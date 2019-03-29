Сколько США потратили на поддержку армии Украины, рассказали в Пентагоне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/799/12039799/nato-pic905-895x505-91761.jpg">

США выделили более $1,3 млрд на поддержку армии Украины, начиная с 2014 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Эрика Пахона.

По его словам, американская сторона предоставила стране такую сумму для «укрепления обороноспособности украинских военных сил и повышения оперативной совместимости с НАТО».

Реклама

Он добавил, что США не против вступления Украины в военный альянс, но на данный момент этому мешают различные территориальные проблемы, включая вопрос с Крымом.

Ранее сообщалось, что США решили выделить $250 млн на военную поддержку Украины.