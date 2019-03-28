Боевые корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли военно-морских сил НАТО вошли в Черное море. Об этом сообщает командование флота военного альянса в твиттере.
Как отмечается, в море вошли несколько фрегатов — голландский Evertsen, канадский Toronto, испанский Santa Maria и турецкий Yildirim.
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Уточняется, что прибывшие корабли примут участие в учениях Sea Shield 2019. Помимо этого, корабли НАТО будут тренироваться с партнерами из Грузии и Украины.
Ранее сообщалось, что в Черном море появился американский эсминец USS Donald Cook.