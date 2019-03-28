Названы сроки первого полета нового ударного беспилотника России

Высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса рассказал, когда состоится первый полет нового ударного беспилотника России «Охотник». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, есть несколько опытных образцов, которые будут использоваться для испытаний.

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«Первые летные испытания пройдут в этом году», — сказал источник.

Он добавил, что длительность испытаний составит от одного до трех лет.

Ранее зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин дал комментарий после того, как в американских СМИ появились данные о сроках поступления атомных подводных беспилотников «Посейдон» на вооружение в России.