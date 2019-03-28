Помощник Путина ответил Трампу на военный ультиматум по Венесуэле

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Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина, заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле обусловлено «нормальными» отношениями между странами. Слова помощника передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска должны покинуть Венесуэлу, подчеркнув, что в противном случае Соединенные Штаты рассмотрят разные «варианты».

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Ушаков, пытаясь ответить на заявление Трампа, сказал, что ему нравится комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой по этому вопросу — в ответном заявлении она вспомнила войну в Сирии и в очередной раз подчеркнула, что войска США там находятся незаконно.

«Это все (присутствие российских войск в Венесуэле. — «Газета.Ru») в рамках нормальных отношений с законным правительством [Венесуэлы] делается», — сказал Ушаков.

Он не уточнил, что предполагают «нормальные» отношения между странами.