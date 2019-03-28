Путин рассказал, где Россия и Киргизия наладили «тесное сотрудничество»
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Киргизия установили «тесное, союзническое взаимодействие» «по линии» оборонных ведомств. Слова президента передает РИА «Новости».
Он также выразил уверенность, что это взаимодействие будет продолжаться не только в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и между двумя странами.
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«Это будет касаться и поставок военной техники, вооружений, обучения кыргызских специалистов», — добавил Путин.
В феврале нынешнего года Путин начал «потихонечку рассказывать, чего у нас там в загашнике» и пообещал россиянам новые ракеты.