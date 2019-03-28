Китай возмутило намерение США продать Тайваню истребители F-16
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что китайские власти сделали США «строгое представление» в связи с их намерением продать новые истребители и танки Тайваню. Слова представителя передает РИА «Новости».
Шуан напомнил, что Китай придерживается «четкой и неизменной» позиции относительно продажи американских вооружений Тайваню и призвали США соблюдать принцип «одного Китая».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа разрешила Тайваню купить 60 истребителей F-16.