ВВС США запросили $4,9 млрд на восстановление двух баз
Министр ВВС США Хизер Уилсон запросила у конгресса страны $4,9 млрд на восстановление двух баз. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, речь идет о базах ВВС США в штатах Флорида и Небраска, которые пострадали от урагана и наводнения.
Как отмечается, без дополнительного финансирования ВВС США придется пойти на издержки для восстановления баз.
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При этом подобное решение может привести к ослаблению готовности ведомства к боевым действиям.
Ранее сообщалось, что наводнение вынудило военных США перебросить «самолет судного дня».