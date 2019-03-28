ВВС США запросили $4,9 млрд на восстановление двух баз

<img src="//img.gazeta.ru/files3/71/12059071/RTX1IOK2-pic905-895x505-5238.jpg">

Министр ВВС США Хизер Уилсон запросила у конгресса страны $4,9 млрд на восстановление двух баз. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, речь идет о базах ВВС США в штатах Флорида и Небраска, которые пострадали от урагана и наводнения.

Как отмечается, без дополнительного финансирования ВВС США придется пойти на издержки для восстановления баз.

Реклама

При этом подобное решение может привести к ослаблению готовности ведомства к боевым действиям.

Ранее сообщалось, что наводнение вынудило военных США перебросить «самолет судного дня».