Стало известно, есть ли выжившие в разбившемся вертолете в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что погиб весь экипаж вертолета, потерпевшего крушение в в Кызылординской области. Об этом он написал в твиттере.

По последним данным, на борту находились 13 человек.

Президент рассказал, что вертолет выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау- Шымкент.

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Отмечается, что Токаев потребовал провести расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего.

«Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь», — подчеркнул Токаев.

Ранее сообщалось, что вертолет минобороны Казахстана потерпел крушение.