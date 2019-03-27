Украинский генерал объяснил, в чем армия Украины опережает военных НАТО

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Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил, что украинская армия в настоящий момент почти не отличается от войск стран-союзниц НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Наев подчеркнул, что по боевому опыту украинская армия «шагает впереди» войск стран НАТО.

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«Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь… Считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далеко», — добавил генерал.

Ранее глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики и американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российский Военно-морской флот (ВМФ) может заблокировать Одессу в случае конфликта с НАТО и странами-партнерами.