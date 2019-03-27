Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск

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Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

По словам источника, среди прибывших в Венесуэлу военнослужащих помимо специалистов по кибербезопасности есть эксперты из «смежных сфер». В США полагают, что они прибыли в страну, чтобы помочь венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро и лояльным силам поддерживать контроль над киберинфраструктурой.

Ранее венесуэльские власти подтвердили, что в Венесуэлу прибыли российские военные. Цель их визита не уточнялась.