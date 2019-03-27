Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. Обращение главы государства транслировал канал «Россия-24», цитаты из которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что они достойно продолжают традиции силовых ведомств.

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По его словам, такая преемственность и высокий уровень служит надежной основой для решения разноплановых задач.

Ранее сообщалось, что Росгвардия и ФСБ представили Путину план по контролю за оружием.