Власти США не могут назвать сроки пребывания своих войск в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что власти не могут назвать точные сроки пребывания американского контингента на территории Сирии, передает ТАСС.

«Наши силы будут оставаться в весьма ограниченном числе на северо-востоке и в Эт-Танфе, чтобы продолжать наши операции по «зачистке» и операции по обеспечению стабильности, направленные против ИГ (организация запрещена в России), в течение периода, продолжительность которого в данный момент определить нельзя», — сказал Джеффри.

Реклама

Ранее сообщалось, что США намерены оставить до 400 военных в Сирии после информации о выводе войск из САР.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.