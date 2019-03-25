Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу

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Визит российских военнослужащих в Венесуэлу не связан с угрозами США о вторжении в республику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, военные России прибыли в Венесуэлу для обсуждения контрактов, которые были заключены до начала кризиса в республике.

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Как отмечается, визит проходит в рамках военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой.

При этом конкретные темы переговоров неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о российских военных в Венесуэле.