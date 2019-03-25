Нетаньяху сократил визит в США после обстрела из сектора Газа

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о сокращении визита на территорию Соединенных Штатов после того, как палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа, которая попала в дом к северу от Тель-Авива. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его канцелярию.

По словам премьера, через несколько часов состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом, после чего он незамедлительно вернется на родину.

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«В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в США», — сказал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что полиция получила сообщение о ракетном ударе по мошаву Мишмерет. Ракета попала в дом, который загорелся.