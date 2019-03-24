Источник назвал цель прилета российских самолетов в Венесуэлу
Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, эти консультации связаны с реализацией контрактов по военно-техническому сотрудничеству.
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Как отмечается, Россия и Венесуэла подписали эти соглашения «много лет назад».
При этом российские военные прибыли в аэропорт под Каракасом на двух самолетах.
Ранее СМИ сообщили, что два самолета из России прибыли в Венесуэлу.