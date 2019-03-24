Япония купит американские конвертопланы для зарубежных операций

Японское правительство планирует закупить конвертопланы американского производства CV-22 Osprey, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Отмечается, что конвертопланы будут закуплены для спасения жителей страны, а также для проведения спецопераций Сил самообороны Японии за рубежом.

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В частности, конвертопланы будут эксплуатировать контртеррористические отряды, у которых пока недостаточно оснащены средства транспортировки.

Ранее Washington Post писала, что жители Окинавы показали недовольство военным присутствием США.