Сербия отказалась вступать в НАТО
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Сербия выбрала быть военно-нейтральной и не собирается вступать в альянс.
Он также добавил, что Сербия не вступит в НАТО даже, если останется последней страной не входящей в альянс.
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Вулин подчеркнул, что в Белграде не забыли, как страны НАТО бомбили Югославию.
Ранее сообщалось, что НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».