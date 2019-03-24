Клинцевич ответил на заявление НАТО по бомбардировкам Югославии
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что современная Россия не допустила бы бомбардировок Югославии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Природа НАТО действительно не изменилась. Но другой стала ситуация в мире», — сказал Клинцевич.
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По его словам, в настоящее время альянс должен учитывать наличие альтернативной силы в лице России.
Он также добавил, что заявление НАТО по бомбардировкам Югославии подтверждает то, что альянс готов прибегать к силовым путям решения международных проблем.
Ранее сообщалось, что НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».