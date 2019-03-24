National Interest оценил эффективность Су-35С

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Журнал The National Interest оценил эффективность российского истребителя Су-35С.

По мнению экспертов, Су-35С отлично проявил себя в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии.

Как отмечается, истребитель является одним из наиболее передовых военных самолетов России.

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При этом Су-35С был временным решением и связующим звеном между Су-27 и Су-57, но он может считаться альтернативой новому истребителю.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео пролета Су-35С в небе над Сирией.