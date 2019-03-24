«Стыдливо маскируют»: сенатор о заявлении НАТО по бомбардировкам Югославии

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал заявление НАТО о том, что альянс считает бомбардировки Югославии «необходимыми». Об этом сообщает RT.

По его словам, решение об атаках было незаконным, и это ключевой момент в этом вопросе.

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«Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года», — отметил Климов.

При этом он добавил, что члены НАТО «стыдливо маскируют» свои действия «словесной шелухой», но де-факто они совершали преступления.

Ранее сообщалось, что НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».